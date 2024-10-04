Guizhou'da Heyelan: 6 Ölü

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GUIYANG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zhijin ilçesinde bir dağda meydana gelen heyelan sonucu altı kişi öldü.

Yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Salı günü yerel saatle 16.50'de meydana gelen heyelan sonucu beş kişiyi taşıyan bir araç ve bir yayadan haber alınamadı.

Çarşamba günü saat 18.26 itibarıyla kayıp kişilerin tamamının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yerel yönetim kazanın ardından yürütülen çalışmaları sürdürüyor.