Gülen Deniz'in Ahşap Oyuncak Projesi - Son Dakika
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Gülen Deniz'in Ahşap Oyuncak Projesi

25.07.2025 11:13
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Emekli öğretmen Gülen Deniz, ahşap oyuncaklarla çocukların geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Trabzon'da 53 yaşındaki emekli öğretmen Gülen Deniz, yaşadığı apartmanın bodrum katındaki atölyede ürettiği ahşap oyuncaklarla çocukların el becerilerine ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kentte 28 yıl makine ve tasarım teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Deniz, emekli olduktan sonra evinde hobi amaçlı ahşap oyuncak yapımına başladı.

Yaşadığı apartmanın bodrum katını atölyeye dönüştüren Deniz, ahşap malzeme kullanarak denge blokları, otomobiller ve hayvan figürleri gibi çeşitli oyuncaklar üretti.

Deniz, bazı kurumlarla iş birliği de yaparak çocuklara ahşap oyuncakların boyanması ve montajına yönelik eğitimler vermeye başladı.

Çocukların el becerilerini artırırken onları oyuncak üretimi sürecine de dahil etmek istediğini belirten Deniz, AA muhabirine, sevdiği tasarımları yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Şehirde zaman zaman farklı mekanlarda düzenlediği atölye çalışmalarına her yaştan çocuğun katılım sağlayabildiğini ifade eden Deniz, "Açıkçası çocuklar hem oyuncak üretiyorlar hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar." dedi.

Deniz, ahşap denge blokları ile çocukların istedikleri oyunu oluşturabildiklerine işaret ederek, "Çocuklar doğayı tanıyabilecekleri materyallerle şehir kuruyorlar. Çocukların hem bilişsel hem de bedensel olarak motor becerilerini geliştirebilecekleri türden oyuncakları sınıflandırıyoruz. Her açıdan çocukların gelişimine katkı sağlayacak oyuncaklar üretmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Çocukların gelişimleri için oyun oynamaları gerektiğini vurgulayan Deniz, ahşap denge bloklarının üretkenliklerini güçlendirdiğini belirtti.

Deniz, çocukların bu oyuncaklarla binalar ve müzik aletleri gibi çok farklı şeyler oluşturabildiklerine değinerek, "Küçük yaş gruplarına uygun olan denge tahtalarımız var. Geometrik şekilleri tanıyabilmeleri için üçgenlerden, dikdörtgen ve prizmalardan denge blokları var. Kitap şeklinde kutumuzun içinde objeler var." dedi.

Analiz sonuçlarına göre oyuncak üretimi

Çocukların ilgi alanlarına göre özel siparişler de aldığını da aktaran Deniz, "Şimdi anaokullarıyla bir anket çalışması yapıyorum. Onların ihtiyaçları doğrultusunda bir analiz yapacağız. Sonuçlarına göre oyuncak üretmeye başlayacağız." diye konuştu.

KOSGEB'in desteği sayesinde üretimde daha da cesaretli duruma geldiğini ifade eden Gülen Deniz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Baktım ki işi seviyorum, talep artıyor ve internet ortamında da satışlar ilgi görünce işi büyütmek istedim. KOSGEB kadın girişimcilere destek veriyordu. Bende bu doğrultuda proje yazdım ve değerlendirildi. KOSGEB bana destek vermeyi kabul etti. O sayede ben işimi geliştirmek için çok ciddi bir adım attım açıkçası. Seri üretim yapabilmek için makineler aldım. Şerit testereleri, torna tezgahı, toz toplama ve zımpara makinesi aldım. Bundan sonra işimi daha çok büyütmek için bir etkinlik merkezi kurmak istiyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, trabzon, Güncel, Kosgeb, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülen Deniz'in Ahşap Oyuncak Projesi - Son Dakika

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