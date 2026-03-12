Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile telefonla görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."
Son Dakika › Güncel › Güler ve Al-Suud'dan İkili Görüşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?