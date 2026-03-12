Güler ve Al-Suud Telefon Görüşmesi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile telefonla görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." İfadelerine yer verildi.