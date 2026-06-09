Güler ve Ebu Kasra Anlaşmaya Vardı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.