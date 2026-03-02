Güler ve Mustafayev Bir Araya Geldi - Son Dakika
Güler ve Mustafayev Bir Araya Geldi

Güler ve Mustafayev Bir Araya Geldi
02.03.2026 16:14
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vügar Mustafayev ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren kardeş Azerbaycan'ın Savunma Sanayi Bakanı Vügar Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

