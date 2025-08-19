Güler ve Nakatani\'den Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile bir araya geldi.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Nakatani'yi, bakanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Nakatani, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
