Gülistan Doku Davasında 6 Şüpheli Daha Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku Davasında 6 Şüpheli Daha Tutuklandı

18.04.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada 6 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 7 kişinin ardından akşam saatlerinde 2 kişi daha adliyeye sevk edildi. Böylece dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun adliyeye getirilmesiyle beraber ilk dalgada gözaltına alınan 13 şüphelinin tamamı adliyeye getirilmiş oldu.

Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi Cemile Yücer, polislik mesleğinden ihraç edilen üvey babası Engin Yücer, ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş, annesi Nurşen Arıkan, "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklanırken, şüpheli Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya karşı "yağma" suçlamasıyla sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Uğurcan Açıkgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun ifade işlemlerine ise başlanması bekleniyor.

Ankara'da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, "kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi", "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme" suçlamasıyla, Antalya'da gözaltına alınan Erdoğan Elaldı ise TCK'nın 81. maddesindeki "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Munzur Üniversitesi'ndeki kameralardan sorumlu teknisyenler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gülistan Doku, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Davasında 6 Şüpheli Daha Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:53:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gülistan Doku Davasında 6 Şüpheli Daha Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.