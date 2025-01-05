Gülistan Doku İçin Adalet Çağrısı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için mesaj yayımladı. Özel mesajında "Gülistan Doku'ya ne olduğu 5 yıldır aydınlatılamıyor" dedi. "Gülistan Doku nerede?" sorusunu sormaya devam edeceklerini vurguladı.

Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından 5 yıl geçti. CHP Genel Başkanı Özel X hesabından yayımladığı mesajda " Gülistan Doku'nun acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilene kadar bu soruyu sormaya devam edeceğiz: Gülistan Doku nerede?" ifadelerine yer verdi.

Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Gülistan Doku'ya ne olduğu 5 yıldır aydınlatılamıyor. Gülistan Doku'nun acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilene kadar bu soruyu sormaya devam edeceğiz: Gülistan Doku nerede?"