Gülistan Doku Soruşturmasında 12 Gözaltı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov'un da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada altı yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, yedi ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Vali Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Abarakov'un annesi Cemile Yücer ile Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Savaş Gültürk ve Süleyman Önal'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer isimlerin Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, o dönem Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalışan Erdoğan Elaldı, dönemin Tunceli Valisi ve korumasıyla irtibatı tespit edilen eski polis memuru Gökhan Ertok ile Celal Altaş ve Nurşen Arıkan olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gülistan Doku, Güvenlik, Tunceli, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 11:06:50.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.