Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 36'ya çıktı - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 36'ya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 36\'ya çıktı
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Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın 6'ncı dalga operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kararla soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM)Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 6'ncı dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

TUTUKLU SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Son tutuklamalarla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. 6'ncı dalga operasyonunda gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor.

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 36'ya çıktı - Son Dakika

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