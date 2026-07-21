Gülistan Doku Soruşturmasında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

21.07.2026 18:19
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Tunceli'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli jandarmaya götürüldü, işlemler devam ediyor.

(ANKARA) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında bu sabah Tunceli'de gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda bu sabah Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyon sonucunda 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'de gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

SORUŞTURMA

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, son olarak 5 Ocak 2020 tarihinde görülmüştü. Kayıp öğrenciyi aramak için kentteki barajlar da dahil olmak üzere birçok noktada arama yapılmıştı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller üzerine 13 Nisan 2026'da dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de arasında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alınmış, sonraki dönemde Vali Tuncay Sonel de soruşturmaya "şüpheli" olarak dahil edilmiş ve tutuklanmıştı.

Mustafa Türkay Sonel'e "nitelikli cinsel saldırı" ve "kasten öldürme" ile suçlanıyor. Vali Sonel ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamalarından tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Mustafa Türkay Sonel ve Tuncay Sonel'in de arasında bulunduğu 12 kişi tutuklu bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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