Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8\'i adliyede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Şüphelilerden 6'sı hakkında tutuklama talep edildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

10 ŞÜPHELİNİN JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 21 saat süren savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, 1'i de adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Gülistan Doku, Gözaltı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:28:53. #7.12#
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.