Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen 2 bilgi işlemci adliyeye sevk edildi

27.04.2026 16:50
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 bilgi işlem görevlisi adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adliyeye sevk edildi.

HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Başsavcı Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını incelemeye aldı. JASAT'tan oluşan özel ekip kuruldu, kentteki tüm KGYS ve PTS kayıtları toplandı. 70 KGYS ve güvenlik kameralarına ait 700 saatlik görüntü dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önceki hareketleri saniye saniye izlendi.

Soruşturma 'cinayet' dosyasına dönüştü. 14, 17 ve 24 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ABD'de bulunan Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

24 Nisan'da hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla gözaltına alınan Burçin Y. ve Yücel E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

