Gülistan Doku ve Rojvelat Kızmaz dosyalarında aile savcılığa başvurdu
Gülistan Doku ve Rojvelat Kızmaz dosyalarında aile savcılığa başvurdu

27.04.2026 18:01
5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın ölümüyle ilgili soru işaretleri artarken, aile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak her iki dosyada da yeniden soruşturma açılmasını talep etti.

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili gelişmeler, yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın ölümüyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Kadının ailesi, bugün Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Avukat Sümeyye Gültekin Aykut, 'kovuşturmaya yer yok' kararı verilen dosyalar için yeniden soruşturma açılması ve bu hükümlerin kaldırılmasını talep ettiklerini duyurdu.

Hem Gülistan hem Rojvelat dosyasında ciddi ihmaller olduğunu söyleyen Aykut, kayıp başvurularına rağmen arama çalışmalarının geciktiğini, kamera kayıtları ve kritik verilerin zamanında incelenmediğini, kapsamlı bir soruşturma yürütülmediğini savundu. Ayrıca sorumluluğu bulunan kişi ve kamu görevlileri hakkında etkin işlem yapılmadığını ileri sürdü: 'Bugün geldiğimiz aşamada Gülistan Doku dosyasındaki yeni gelişmeler ve soruşturmanın genişletilmesi yönündeki adımlar, Rojvelat Kızmaz dosyasının da yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.'

Rojvelat Kızmaz 9 Şubat 2024'te evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi altı saat sonra yetkili kurumlara can güvenliğinden endişe ettiklerini bildirdi. Kadının cansız bedeni üç gün sonra, Hasankeyf Ilısu Baraj Gölü'nde bulundu. Soruşturma 'intihar' denilerek kapatıldı. Aile Rojwelat'ın üç gün boyunca düzgün aranmadığını, eğer erken harekete geçilseydi şu an hayatta olabileceğini söylüyor. Gazeteci ağabey Mehmet Kızmaz, otopsiye giren adli tıp uzmanı doktorun kendilerine net olarak 'Pazar gününe kadar yaşamış' dediğini ileri sürüyor: 'Yani üç gün boyunca bir kurtuluş, bir yardım eli beklemiş. Bedeli de kıyafetlerinin bulunduğu yerde değil, suyun akış yönünün tersi yönünde 35 metre gerisinde, suyun direkt metrelerce derinlikte olduğu yerde de değil, suyun 3 adım sonra derinleştiği yerden çıkarıldı.'

Aile o dönem sürecin yeteri kadar hassas yürütülmediğini öne sürerek şikayetçi oldu. Ancak başsavcılık 'müracaat anından itibaren WhatsApp grupları üzerinden koordinasyon sağlandığını, KGYS kayıtlarının incelendiğini ve arama faaliyetlerinin zamanında yapıldığını' anlatarak 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdi. Ailesinin anlattığına göre Rojvelat ve Gülistan yakın arkadaşlardı. Ağabey Kızmaz, Gülistan'ın kaybolmasının kardeşinin üzerindeki etkilerine dair şu tahmini yürütüyor: 'Böyle bir arkadaşınızın başına belirsiz bir şeyler geliyor ve yıllarca bulunmuyor. Ne kadar etkilenirdiniz diye sormaya bile gerek yok. Gülistan'ın başına gelenler yaşanmasaydı, Gülistan bulunsaydı su, Roj'un bilinçaltında kalmaz, hep sudan bahsetmez, travma yaratmazdı.'

Bu arada 26 yaşındaki kadına hayatındaki değişimler ve çocuk gelişimi mezunu olmasına karşın öğretmen olarak atanamamasının getirdiği strese bağlı olarak 'karışık anksiyete' ve 'depresif bozukluk' tanısı konduğu biliniyor. Hastane kayıtlarında Rojvelat'ın son bir yıl içinde dört kez intihar düşüncesine kapıldığı, hayattan zevk alamama/isteksizlik gibi şikayetlerle psikiyatri polikliniğine başvurduğu görülüyor. Antidepresan tedavisine başlandığı, psikoloğa yönlendirildiği ifade ediliyor.

Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Almanya’da film gibi soygun: 850 bin Euro’luk vurguna 10 dakika yetti Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Derbiye damga vuran anlar Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
