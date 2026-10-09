Güllü'nün ölümü davasında sanık Gülter suçlamaları reddetti, mahkeme ara verdi

'BUNU YAPACAK KADAR APTAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin davanın 2'nci duruşması, verilen aranın ardından sanık avukatı Merve Uçanok'un savunmasıyla devam etti. Müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddeden Uçanok, şunları söyledi:

"Bilirkişi raporunda 2 ihtimal değerlendiriliyor. Olay yeri fotoğraflarına baktığımızda düştüğü yerde kulak pamuğu var, kulak pamuğuyla ilgili bir durum söz konusu olabilir mi? Düştüğü yerde hemen ayağının altında bir kapak da var. Bunlarla ilgili dengesini kaybedip, düşmüş olabilir mi? İhtimalini düşünüyorum. Keşfe gidildiği zaman bunların hiçbiri yok. Güllü'nün düştüğü yerde bir poşet var. Sultan'ın dediği gibi kalçasından kavrayıp atsa bu durumda burada poşet olduğu için mümkün değil. Ön inceleme otopsi raporunda sürgülü bir cam olduğu ve önündeki zeminin kaygan olduğu belirtiliyor. Güllü Hanım'ın bir videosunu izleteceğim burada; şakacı tavırlar sergiliyor ve 'Hadi görüşürüz' diyor, kendi sesinden, duyun istiyorum. Olay yerindeki güvenlik kamerasında duyulan 'Hadi görüşürüz' sesinin Güllü Hanım'a ait olduğu anlaşılıyor. Güllü Hanım'ı kavrayıp atana kadar hiç mi tepki vermez insan? Arkadaşının yanında bunu yapabilecek kadar, evde kameraların olduğunu bilerek yapacak kadar aptal olduğunu düşünmüyorum. Biz bunları kabul etmiyoruz. Müvekkilim cehennem azabı yaşıyor içeride. Antidepresanlar kullanıyor. Hiçbir kimse adaletin üzerine çıkamaz. Dolayısıyla bunun size izin vermeyeceğinize inanıyorum."

'ANNE KATİLİ OLARAK YAFTALANDIM'

Ağlayarak savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter de suçlamaları reddederek, şöyle konuştu:

"Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Annemin düşme anını asla görmedim. Her anne-kız arasında yaşanan tartışmalar olsa bile biz anne-kızız. Mağdurum. İftiraya uğradım. Sultan'ın her zaman yanındaydım. Neden böyle yaptı bilmiyorum. Ben madem katilim, beni görmüş, neden olay anında sesini çıkarmadı. İlk mülakatı o veriyor. Benimle yaşadığı aynı şeyleri veriyor. 3,5 ay ben katil dediğim arkadaşımın yanında duramam. Korktuğu için, baskı gördüğü için bu ifadeyi verdiğine inanıyorum. Aleyhime ifade veren herkesin korktuğu için böyle davrandığını düşünüyorum. Ben sanal medyada, basında 'Anne katili' olarak lanse ediliyorum, 'Anne katili' olarak yaftalandım. Cezaevinde saçımı boyadım diye beni çekiştiriyorlar. Annemin acısını yaşayamadım ben. Kendimi anlatamadım. Ben ilahi adalete güveniyorum. Siz ne kadar ceza verirseniz verin, ben suçsuz olduğumu biliyorum. Bana iftira atanlara hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada ilahi mahkemeye annemle el ele çıkacağıma inanıyorum. Kızımın bu lekeyi taşımasını istemiyorum."

Mahkeme heyeti duruşmaya karar için ara verdi.