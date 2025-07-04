Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman yüklü römorkun yan yatması sonucu sulama kanalına düşen kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.
Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkisinde, saman balyası taşıyan traktörün arkasına takılı römork yan yattı.
Bu sırada römorktaki balyaların üzerinde bulunan 4 kişi, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
Suya düşen 3 kişi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken, M.A. (20) ise gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Suda kaybolan M.A'yı arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalar, Aksaray Sualtı Dalgıç ekibi tarafından Tuzköy Hidroelektrik Santrali (HES) su yükleme havuzunda gerçekleştirildi.
Havuzdaki suyun kontrollü tahliyesi için arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.
Son Dakika › Güncel › Gülşehir'de Kanalda Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi - Son Dakika
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