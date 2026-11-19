(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Dünya Kadın Girişimciler Günü'ne ilişkin, "Siyasi sorumluluğumuz, kadınlara yalnızca üretin demek değil; ürettiklerini satabilecekleri pazarları oluşturmak, finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, eğitim ve teknoloji desteği sağlamak, yerel yönetimler ve kamu kurumları aracılığıyla ürünlerine alım garantisi oluşturacak politikalar geliştirmektir. Kadınların ekonomik bağımsızlığı olmadan toplumsal eşitlikten söz edemeyiz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Gülsever, mesajında şunları kaydetti:

"Kadın girişimciliği ve kooperatifçilik, yalnızca ekonomik bir faaliyet değil; kadınların özgürleşmesinin, güçlenmesinin ve toplumsal hayatta eşit söz sahibi olmasının temel araçlarından biridir. Kadınların ürettiği emeğin görünür olması, ekonomik değere dönüşmesi ve sürdürülebilir bir kazanç sağlaması için güçlü destek mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Kadın kooperatifleri yalnızca üretim alanları değil; dayanışmanın, ortak aklın, kadın birliğinin ve ekonomik bağımsızlığın örgütlü yapılarıdır.

Siyasi sorumluluğumuz, kadınlara yalnızca üretin demek değil; ürettiklerini satabilecekleri pazarları oluşturmak, finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, eğitim ve teknoloji desteği sağlamak, yerel yönetimler ve kamu kurumları aracılığıyla ürünlerine alım garantisi oluşturacak politikalar geliştirmektir. Kadınların ekonomik bağımsızlığı olmadan toplumsal eşitlikten söz edemeyiz. Kadınların emeğini ucuz iş gücü olarak gören değil, ekonomik kalkınmanın asli gücü olarak kabul eden bir anlayışı hakim kılmalıyız.

Biz kadınların birbirinin rakibi değil, yol arkadaşı olduğu bir düzeni savunuyoruz. Çünkü kadın dayanışması büyüdükçe üretim, üretim büyüdükçe özgürlük ve eşitlik büyür. Güçlü kadın, güçlü örgüt, güçlü parti, güçlü Türkiye."