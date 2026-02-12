Gümrükçü ve Mann Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı" ifadelerine yer verildi.