Gümrüklerde 2023\'te 23 Milyar Lira Değerinde Uyuşturucu ve Kaçak Ticari Eşya Ele Geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde 2023 yılında geçen yıla göre yüzde 93 artışla 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya ele geçirildiğini belirtti.

Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde gerçekleştirilen 2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Bolat, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde 2023'te ihracat temelli, kalıcı ve istikrarlı büyümenin sağlanması için büyük çaba sarf ettiklerini, Türkiye'nin en modern araçlar ve donanımlı personelle kaçakçılık ve yasa dışı ticaretle mücadeleyi sürdürdüğünü, bu kapsamda yasal ticaretin hızlı ve kesintiye uğramadan gerçekleşmesi için çalıştıklarını anlattı.

Hava, kara, deniz ve demir yollarında hareket eden her aracın dikkatli şekilde takip edildiğine işaret eden Bolat, "Yasa dışı uygulamalar en kısa sürede yakalanıyor. Bakanlığımızın, gümrüklü sahalarda başta uyuşturucu ticareti olmak üzere kaçakçılığın her türüne karşı başarılı operasyonları devam ediyor. Bu alanda gelişmiş, teknik ve beşeri kapasiteye sahibiz." dedi.

"Koordinasyon içinde çalışıyoruz"

Gümrüklü sahalarda giriş-çıkış yapan milyonlarca taşıt, eşya ve yolcunun kontrolünün sağlandığını ifade eden Bolat, bu konuda İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle koordinasyon içinde çalışıldığına işaret etti.

Bolat, Türk aile yapısının bütünlüğünü, sağlığını ve gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine göz açtırılmadığını vurgulayarak, "Terör örgütlerinin en önemli gelir kaynağı olan uyuşturucu ticareti ve yasa dışı ticarete büyük darbeler indirmiş bulunuyoruz. Bu mücadeleyi sergilerken dünyadaki en gelişmiş teknik ekipman ve imkanları kullanmaya çalışıyor ve eğitim çalışmalarına önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış ticaretinin de her geçen yıl arttığına işaret eden Bolat, "Geçen yıl itibarıyla 618 milyar dolarlık ihracat ve ithalat işlemi gümrük kapılarımızda yapıldı. Ticaret erbabımızın dış ticaret işlemlerini hızlı ve etkili şekilde yapmak, ekonomiye ve ticarete katkı vermelerini sağlamak, bunları yaparken de yasa dışı çabalar olabileceği ihtimali karşısında gerekli kontrolleri yapmakla mükellefiz. İhracattaki kontrol oranı sadece yüzde 2, ithalatta ise yüzde 13 civarında bulunuyor." diye konuştu.

"Yasa dışı ticarete göz açtırılmayacak"

Bu yılın tamamında 182 milyon yolcunun ülkeye giriş ve çıkışının kontrol edildiğini bildiren Bolat, 8 milyon 300 bin konteyner, 966 bin uçak, 108 bin gemi, 4 milyon 800 bin tır ve kamyon ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bolat, ülkeyi ekonomik yönden zarara uğratacak her türlü yasa dışı ticaret ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla fedakarca çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 itibarıyla yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde 1302 araç, 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya, 5 bin tonu aşan yasa dışı gıda, 8 milyonu aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı, 446 milyon tütün ve tütün mamulü, yaklaşık 7,5 milyar lira değerinde 40 milyon çeşitli eşya, 1 milyon 886 bini tıbbi ilaç olmak üzere 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme yakalandı. 2023'te 2022'deki yakalamalara göre yüzde 93 değer artışıyla 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına imza attık."

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına taviz vermeden devam edileceğini vurgulayan Bolat, sonradan yapılan kontrollerde 2023'te 2 milyar 800 milyon lira değerinde ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek devletin gelir kaybının engellendiğini kaydetti.

Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkıda bulunmak için 2024'te de yasal ticareti hızlı ve etkin şekilde kolaylaştıracaklarını, yasa dışı ticarete göz açtırmayacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda konuşan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal da Türkiye'de kara, deniz, demir ve hava yollarında sağlanan kontrol sistemleri hakkında bilgi verdi.