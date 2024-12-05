Gümüşhacıköy\'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimetreye yaklaştı.

İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında sıkıntı olduğunu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma başlattığını belirtti.