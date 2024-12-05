Gümüşhacıköy\'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimetreye yaklaştı.
İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında sıkıntı olduğunu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma başlattığını belirtti.
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