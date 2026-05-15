Gümüşhacıköy\'de Kurban Bağış Kampanyası

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında kurban bağış stantları açıldı.

Köprülü Mehmet Camisi bahçesine, ilçe halk pazarına ve Cumhuriyet Meydanına kurulan kurban bağış standında müftülük ve vakıf görevlileri, vatandaşlara kampanya hakkında bilgi vererek bağış topluyor.

Stantları ziyaret eden İlçe Müftüsü Adem Verim, kurban kesim programı kapsamında bu yıl Türkiye'nin yanı sıra 145 ülkede, 436 bölgede vekaleten kurban kesimi yapılacağını söyledi.

Verim, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin yurt dışında ise 7 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.