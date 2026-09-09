Gümüşhacıköy'de Okul Güvenliği Toplantısı Kaymakam Güneş başkanlığında yapıldı
Gümüşhacıköy'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliği toplantısı Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda öğrenci servislerinin denetimi ve güvenli eğitim ortamı için alınacak tedbirler ele alındı.
Gümüşhacıköy'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı.
Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilgin Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, kurum amirleri, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Kaymakam Güneş, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, yeni eğitim öğretim yılında okul ve çevrelerinde gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.
Toplantıda okul güvenliği, öğrenci servislerinin denetimi ve öğrencilerin güvenli eğitim ortamında bulunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
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