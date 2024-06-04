Gümüşhane'de Baraj, Gölet ve Akarsuya Girilmesi Yasaklandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Baraj, Gölet ve Akarsuya Girilmesi Yasaklandı

Gümüşhane\'de Baraj, Gölet ve Akarsuya Girilmesi Yasaklandı

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında serinlemek amacıyla baraj, gölet, sulama kanalı ve akarsuya girilmesi yasaklandı. Bu karara uymayanlara idari yaptırım cezaları uygulanacak.

04.06.2024 13:47
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Gümüşhane'de baraj, gölet, sulama kanalı ve akarsuya girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il sınırları içerisinde yaz aylarında serinlemek amacıyla baraj, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla suya girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve yerel yönetimlerce özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla baraj, gölet gölü, regülatör, sulama kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına, idari yaptırım cezalarının kolluk kuvvetleri, belediye zabıta kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına ve bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca genel esaslar başlığı altındaki 5.5 maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanacak."

Kaynak: AA

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