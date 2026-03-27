Gümüşhane\'de Fidan Dikimi Etkinliği

Gümüşhane'de, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.
Karşıyaka Mahallesi'nde " Türkiye'nin Gücü Orman" temalı fidan dikim etkinliğinde, sarıçam fidanları toprakla buluşturuldu.
Vali Cevdet Atay, fidan dikmenin geleceğe en güzel miras olduğunu söyledi
Orman İşletme Müdürü Alper Aksu ise 750 fidanı toprakla buluşturarak geleceğe miras bırakmayı hedeflediklerini ifade etti.
