Gümüşhane\'de Heyelan: 3 Ev Boşaltıldı

Gümüşhane'de meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Merkeze bağlı Aşağıalıçlı köyünde yağışların ardından heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği köy yolu, ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine olay yerine İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Heyelanın meydana geldiği bölgedeki 1 ahır zarar gördü, 3 müstakil ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.
