Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla denetim yaptı. Gıda kontrol görevlileri, et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren işletmelerin temizlik, dezenfeksiyon ve hijyenik şartlara uygunluklarını kontrol etti. İl genelinde 741 denetim gerçekleştirildi ve tüketiciler olumsuzlukları bildirmek için Alo Gıda Hattı ve Whatsapp Gıda İhbar Hattı'nı kullanmaları istendi.

13.06.2024 11:55
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Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla denetim yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gıda kontrol görevlilerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten Kurban Bayramı öncesi özellikle et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt ve onay kapsamındaki gıda işletmelerine yönelik denetimleri artırdığı belirtildi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç'ın şu değerlendirmelerine yer verildi:

"İşletmelere, etlerin parçalandığı ve kıyma çekiminin yapıldığı kıyma makineleri, bıçaklar gibi kullanılan tüm alet ve ekipmanların temizliği, dezenfeksiyonu ve depolanmasına yönelik kontroller arttırılarak devam edecek. Ayrıca işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolleri yapılarak, işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendiriliyor. Hijyen esaslarına aykırı hareket eden işletmeler uyarılıyor."

İl genelinde bu yıl 741 denetim gerçekleştirildiğini vurgulayan Kıraç, tüketicilerden, gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde, bu olumsuzluğun giderilmesi için 174 Alo Gıda Hattı'na veya 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na şikayet hakkını kullanmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika
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