Gümüşhane\'de minibüs uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Tütenli köyü mevkisinde, Veysel D. (60) idaresindeki 29 M 0339 plakalı minibüs uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan Rüya Ece Aktaş, Şeyda, Alperen ve Azranur Tarkan, Hüseyin ve Hasan Güler yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
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