Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekipleri M.Y.'nin araç ile Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araçta ve şüpheli üzerinde yaptıkları aramada 46 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Öte yandan merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi'nde G.T.'nin yaşadığı eve düzenlenen operasyonda ise 5 gram metamfetamin yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?