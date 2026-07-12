Gümüşhane'de Yeni Kent Meydanı ve Otoparkın Temeli Atıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Yeni Kent Meydanı ve Otoparkın Temeli Atıldı

Gümüşhane\'de Yeni Kent Meydanı ve Otoparkın Temeli Atıldı
12.07.2026 16:51
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Gümüşhane Belediyesi, kent meydanı ve 250 araç kapasiteli otopark projesinin temelini attı.

Gümüşhane Belediyesince hayata geçirilecek kent meydanı ve 250 araç kapasiteli zemin altı otopark projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, 15 Temmuz Zafer Meydan'ında gerçekleştirilen törende, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla kentin birçok noktasında yatırımların sürdüğünü söyledi.

Projeyle kentteki otopark ihtiyacının önemli ölçüde karşılanacağını belirten Küçük, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de belediyenin öz kaynaklarıyla önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Başer, yaklaşık 250 araçlık otopark ve üzerinde kent meydanı oluşturulacak projede büyük emek bulunduğunu belirterek, "Milletimizin beklediği büyük projelere imza atmaya başladık. Şehrimiz şantiye halinde, caddelerimizin yenilenmesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek projenin temeli atıldı.

Törene protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Yeni Kent Meydanı ve Otoparkın Temeli Atıldı - Son Dakika

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