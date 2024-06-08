Gümüşhane\'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
İlçenin Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e (49) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli tarafından yapılan incelemede, Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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