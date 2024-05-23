Gümüşhane'de Yıldız Eskicioğlu Anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Yıldız Eskicioğlu Anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı binasını gezdi.
Jandarma teşkilatının işleyişi hakkında bilgi alan öğrencilere, dedektör köpeklerle gösteri yapılarak jandarma yeleği giydirilip kep takıldı.
Etkinlik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verilerek tamamlandı.
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