Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü, törenlerle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
15 Temmuz Zafer Meydanı'nda devam eden törende konuşan Belediye Başkanı Ercan Çimen, 15 Şubat tarihinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:
"Bin yıldan beri İslamiyet'in bayraktarlığını yapan Türk milleti dünden bugüne hep istiklalin, bağımsızlığın, varoluşun mücadelesini vermiştir. Dün adları başka başka olan, bugün ise karşımıza PKK, FETÖ ve benzeri adlarla çıkan hainler bilsinler ki bu topraklar onlara her zaman mezar olacaktır. Kahraman ordumuz, kahraman polislerimiz ve Milli İstihbaratımızın isimsiz kahramanları canları uğruna bu mübarek vatanı hiçbir zaman düşman eline bırakmayacaklardır."
Gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, Gümüşhane Atlı Spor Kulübü ve GÜMOFF Off-Road Kulübünün geçiş töreniyle sona erdi.
Kutlama töreninin ardından tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı ile Paşa Hamamı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Vali Alper Tanrısever, burada yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin kurtuluşunun yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu şan ve şerefle ne kadar övünsek azdır. Bu ecdatla bu dedelerle ve bu tarihle ne kadar iftihar etseniz azdır. Hepinize kutlu olsun." dedi.
Anadolu'nun, mevzu bahis vatan olunca birleşmenin, beraber hareket etmenin güzel örnekleriyle dolu olduğuna dikkati çeken Tanrısever, şunları kaydetti:
"Birlikte hareket ettiğimizde yenilmez, defedilemez düşmanlara karşı dahi galip gelebileceğimizin çok önemli bir örneğidir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah Rabbim, bu topraklara bir daha düşman ayağını bastırmaz. Bizlere de bu şanlı tarihe, şanlı ecdada, bu kutsal davaya layık olmayı ve atalarımızdan aldığımız toprakları, bu güzel yurdu daha da ileriye taşıyıp evlatlarımıza teslim etmeyi nasip etsin."
Belediye Başkanı Çimen, daha sonra 2 senedir devam eden çalışmalar sonucu toplam 20 milyon lira yatırım bedeliyle tarihi Paşa Hamamı ve Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nı aslına uygun yeniden inşa ettiklerini söyledi.
Törenlere, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.
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