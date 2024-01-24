 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda Turizm Sektörü İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda Turizm Sektörü İstişare Toplantısı Düzenlendi

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda (GTSO) turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Gümüşhane'nin turizmine katkı sağlamak amacıyla görüşler paylaşıldı. GTSO Başkanı İsmail Akçay, toplantı sonunda katılımcıların görüşlerini not aldıklarını ve rapor haline getireceklerini belirtti. Akçay, Gümüşhane'de yapılan güzel çalışmalara değinerek, turizm yerlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası\'nda Turizm Sektörü İstişare Toplantısı Düzenlendi
24.01.2024 - 19:35,
Abone Ol

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda (GTSO) Turizm Sektörü İstişare Toplantısı düzenlendi.

GTSO Başkanı İsmail Akçay'ın başkanlığındaki toplantıya, turizm sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda söz alan turizm sektör temsilcileri, Gümüşhane turizmine katkı sağlanması için görüşlerini paylaştı.

Toplantı sonunda konuşan Akçay, katılımcıların görüşlerini not aldıklarını, bunları rapor haline getireceklerini belirterek, "Tüm konuşmacılarımız aynı dili konuştu. Bu da derdimizin Gümüşhane olduğunu gösteriyor." dedi.

Akçay, Gümüşhane'de çok güzel çalışmalar yapıldığına değinerek, "Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde güzel çalışmalar oldu. Tarihi mahallede altyapı çalışması yapıldı. Orada güzel bir butik otelimiz var. Turizm yerlerimize ulaşım ağları geliştirildi ama Gümüşhane'de daha geliştirmemiz gereken turizm yerlerimiz var. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsmail Akçay, Gümüşhane, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda Turizm Sektörü İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika


19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:09:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda Turizm Sektörü İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement