Gün Batımı Konseri Marmaraereğlisi'nde Büyük İlgi Gördü

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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ilçedeki sahilde düzenlenen Gün Batımı Konseri'nde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, geçmişin sevilen şarkılılarını seslendirerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Marmaraereğlisi Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, Marmaraereğlisi Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde sahilde bir konser düzenlendi. Konsere, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, İlçe Jandarma Komutanı Ceyhun Koştu, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yaşar Çakıcı, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Marmaraereğlisi'ni festival şehri yapacağız"

Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, "Marmaraereğlisi Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlemiş olduğumuz Kent Orkestrası Gün Batımı Konseri'ni coşkuyla gerçekleştirdik. Gün batımının eşsiz güzelliğinde müziğin büyüsüyle dolu anlar yaşadık. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Söz verdiğimiz gibi Marmaraereğlisi'ni festival şehri yapacağız, Tekirdağ'ın incisi yapacağız. Daha nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle" dedi.

Katılımcılar, gün batımı manzarası eşliğinde müziğin keyfini çıkararak, keyifli bir akşam geçirdi.