Günaydın: İmamoğlu için adil yargılama istiyoruz - Son Dakika
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Günaydın: İmamoğlu için adil yargılama istiyoruz

Günaydın: İmamoğlu için adil yargılama istiyoruz

CHP'li Günaydın, İmamoğlu'nun yargı süreci için HSK'dan tarafsız ve adil bir soruşturma taleplerini iletti.

30.10.2024 12:47
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargı sürecine ilişkin, "HSK'den herhangi bir şekilde taraf tutmasını değil, adil bir soruşturma yürütmesini, iddiaları kamuoyunu tatmin edecek şekilde araştırmasını ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz." dedi.

Günaydın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde yaptığı açıklamada, İmamoğlu hakkında 2019'da "kamu görevlisine hakaret" suçundan açılan davaya ilişkin yargılama sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

İmamoğlu hakkında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine cevabı üzerine yargı süreci başlatıldığını belirten Günaydın, "yargılamanın yapıldığı ilk derece mahkemesinde hukuksuzluklar" olduğunu, davanın ilk hakiminin "sürüldüğünü" savundu.

Davanın hakiminin değiştirilmesinin ardından İmamoğlu hakkında mahkumiyet kararı verildiğini söyleyen Günaydın, HSK'nin konuyu resen araştırması gerektiğini dile getirdi.

HSK'nin konuyla ilgili bir işlem yapmaması üzerine kurula dilekçe vererek konunun araştırılmasını istediklerini ifade eden Günaydın, HSK'nin dosyayı incelemeye gerekli görmediğini söyledi.

İmamoğlu hakkındaki yargı sürecinin siyasetin konusu olmaya devam ettiğini belirten Gökhan Günaydın, "Biz hakimlerimizin ve savcılarımızın yalnızca kanunlara ve vicdani kanaatlerine göre görev yaptığına inanmak istiyoruz. İktidarlar gelir geçer. Hakimler evrensel hukukun ve adaletin peşinde olmak zorundadırlar. Bu bağlamda biz HSK'den herhangi bir şekilde taraf tutmasını değil, adil bir soruşturma yürütmesini, iddiaları kamuoyunu tatmin edecek şekilde araştırmasını ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkındaki değerlendirmeler

Günaydın, bir gazetecinin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri karşısında herkesin soruşturmalara açık olduğunu belirten Günaydın, "Bunun takipçisiyiz. Olan bitenin yeni süreçle bağlantılı olduğunun farkındayız. CHP'yi başka bir yerde göstermeye çalışanların amaçlarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Günaydın, şunları söyledi:

"Ahmet Özer terör örgütleriyle ilişkiliyse, bu ilişkisi 31 Mart 2024 tarihinden sonra mı başladı? Daha evvelden bir iletişimin tespiti, fiziki takip yaptınız mı? Yaptınız ve eğer herhangi bir şey bulduysanız, 31 Mart 2024 tarihinde kendisinin belediye başkanı olabilmesi için gerekli izinler nasıl verildi? Bütün bunların sonuçları bize gösteriyor ki Ahmet Özer CHP'nin Esenyurt Belediyesi Başkanı olmasaydı bunlar başına gelmeyecekti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Günaydın: İmamoğlu için adil yargılama istiyoruz - Son Dakika

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