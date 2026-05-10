GÜNDEM / 10 Mayıs 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GÜNDEM / 10 Mayıs 2026

10.05.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şehit anneleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ve Karşıyaka esnafını ziyaret edecek.

(İzmir/10.30-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Batı Marmara Bölge Strateji Toplantısı ile Mahalle Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Balıkesir/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler Belediyesinin düzenleyeceği "Doğudan Batıya Annemin Ninnileri" programına katılacak, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda şehit anneleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya ile Ukrayna arasında varılan 3 günlük geçici ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Nesine 2. Lig play-off etabında Beyaz Grup final karşılaşması, Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor arasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak.

(Bursa/19.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor, Karşıyaka-Bursaspor Basketbol, TOFAŞ-Aliağa Petkimspor, Glint Manisa Basket-Türk Telekom, Trabzonspor-Mersinspor ve Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Denizli/13.00/İzmir/Bursa/Manisa/Trabzon/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- Omurilik felcinin tedavisine yönelik fon sağlayan Wings for Life World Run koşusu, Kuruçeşme Parkı önünden start alacak; organizasyona olimpiyat şampiyonu paralimpik milli okçu Öznur Cüre Girdi, paralimpik milli okçular Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır ile milli tekvandocu Kübra Dağlı ve ralli pilotu Kerem Kazaz da katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin beşinci ayak yarışı, Fransa'da yapılacak.

(Le Mans/15.00)

5- TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası organizasyonu, İstanbul'un farklı ilçelerinden çok sayıda genç sporcunun katılımıyla Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk ayağında Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak.

(Gaziantep/14.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 10 Mayıs 2026 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:25:58. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 10 Mayıs 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.