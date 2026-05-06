GÜNDEM / 30 Nisan 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GÜNDEM / 30 Nisan 2026

06.05.2026 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales, Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin ve Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso'yu kabul edecek.

(Ankara/14.30/14.45/15.15/15.45/16.15/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneğinin önceki genel başkanlarından gazeteci yazar Rahmi Yıldırım'ın cenaze törenine katılacak.

(Ankara/16.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk sivil toplum kuruluşları ve siyasi temsilcilerle buluşacak, Tüketicinin Korunması, Sosyal Güvenlikte Usulsüzlüklerle Mücadele, Engelliler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Rob Beenders ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek Dijital Çağda Güvenli Toplum Paneli'nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, AK Parti İl İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Sivas/13.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ATO Congresium'da 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ile 20. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Final Sergisi ve Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Gençlik Vakfı İhtisas Akademi 26 Programı ile Türkiye Ormancılık Yarışması Finali'ne katılacak.

(Adana/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Belediyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Çorum-Laçin Yolu ile Kırkdilim Tünelleri açılış törenlerine iştirak edecek.

(Çorum/11.00/?13.45/14.30/15.15/?16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret verilerini, ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini ve mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini, mart ayına ilişkin aylık para ve banka istatistikleri??????? ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

7- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunacak.

(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek basın toplantısında 2026 yılı ilk çeyrek turizm verilerini, bölgesel gelişmelerin turizme etkilerini, 2026 turizm hedeflerini ve gelecek döneme ilişkin yol haritasını paylaşacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek Dijital Çağda Güvenli Toplum Paneli'nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, beşinci gününde 180,7 kilometrelik Patara Antik Kenti-Kemer etabıyla devam edilecek.

(Antalya/11.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Nesine 2. Lig play-off 1. tur ilk ayağında, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969, Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor, Aliağa Futbol-Muşspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor maçları oynanacak.

(Kahramanmaraş/Adana/16.00/İzmir/Şanlıurfa/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk ayağında, Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa müsabakaları yapılacak.

(Braga/Nottingham/22.00)

5- UEFA Konferans Ligi yarı final ilk ayağında, Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Rayo Vallecano-Strasbourg karşılaşmaları oynanacak.

(Krakow/Madrid/22.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 30 Nisan 2026 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:13:43. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 30 Nisan 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.