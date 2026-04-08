GÜNDEM / 8 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüşecek, İstanbul Romanlar Dernekleri Buluşması ile İBB Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00/11.30/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, Roman Tarihi ve Kültürü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Eğitim Destek Eğitim Platformu tanıtımı programına katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kırgızistan'ın tanıtılması ve 2027–2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Olmayan Üyeliği Adaylığı hakkında bilgilendirme programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Portekiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 5. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Lizbon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??ABD ile İran arasında varılan ateşkes uzlaşmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 4 günlük resmi ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek.

(Washington)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Ziya Gökalp Yılı kapsamında kitap tanıtım programına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 34. haftasına; Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK, Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/14.30/Iğdır/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 35. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 36. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Türk Telekom, Fransa'nın Cosea ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Bourg-en-Bresse/20.30)

6- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası final rövanş maçında Galatasaray Daikin, İtalya'nın Reale Mutua Fenera takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor'u ağırlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

9- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası beşinci maçında Macaristan'ı Hasan Dağı Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Aksaray/19.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi play-off etabı üçüncü haftasından; Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

11- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında; PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid maçları oynanacak.

(Paris/Barselona/22.00) (Fotoğraflı)

12- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayağında, Braga-Real Betis müsabakası yapılacak.

(Braga/19.45) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.