Gündem: Bakanlar Ve TBMM Toplantıları - Son Dakika
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Gündem: Bakanlar Ve TBMM Toplantıları

16.06.2026 00:10
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Bakan Göktaş, kadın ve engelli hakları için toplantılara katılacak; TBMM genel kurul toplanacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na, Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imza törenine, "Kahraman Yetiştiren Babalar" programına katılacak.

(Ankara/10.00/14.00/16.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Özbekistan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Taşkent)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ciro ve ticaret satış hacim, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksleri ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikasının doğrudan satışını ve sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya ziyarette bulunacak.

(Moskova)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na; H Grubu'nda Suudi Arabistan-Uruguay, G Grubu'nda İran-Yeni Zelanda ve I Grubu'nda Fransa-Senegal maçlarıyla devam edilecek.

(Miami/01.00/Los Angeles/04.00/New York/22.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Arizona Athletic Grounds'taki idmanı öncesi medya mensuplarına açıklamada bulunacak.

(Mesa/05.00)

3- A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı öncesi ABD'de kamp yaptığı Arizona Athletic Grounds'ta basına açık bir antrenman gerçekleştirecek.

(Mesa/05.15)

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Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündem: Bakanlar Ve TBMM Toplantıları - Son Dakika

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