GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2026 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2026

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/11.30)

2- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuğulu Park'ta "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/13.00)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığındaki "IV. Uluslararası KBRN Kongresi"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'de STK temsilcileriyle bir araya gelecek, basın toplantısı düzenleyecek, AK Parti Şemdinli ve Yüksekova ilçe başkanlıkları ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine ziyarette bulunacak.

(Hakkari/08.00/10.30/13.00/14.00)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

MHP, DEM Parti ve CHP TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/13.30/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- 77. Uluslararası Uzay Kongresi, NEST Kongre Merkezi'nde ikinci gün etkinlikleriyle sürecek.

(Antalya)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışını, TLREF endeksli ve sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, 4 karşılaşmayla başlayacak.

2- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki sekizinci ve son maçında Macaristan'ı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında; Türk Telekom, İtalya'nın Maxima Roma takımını konuk edecek, TOFAŞ ise Fransa'nın Cosea ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.30/Bourg-en-Bresse/20.30)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu başlayacak. B Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray MCT Technic, Hırvatistan'ın Cibona Zagreb ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Zagreb/21.00)

5- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2026-2027 sezonu başlayacak. G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket, Slovakya'nın BC Prievidza ekibini konuk edecek.

(Denizli/20.00)

6- Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron İstanbul, Antalya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/19.00)

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Kaynak: AA
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