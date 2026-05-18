Güneş Altunkaş'tan 'Yedi Günlük Sessizlik' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güneş Altunkaş'tan 'Yedi Günlük Sessizlik'

18.05.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni roman, dijital çağın baskılarında kadınların içsel hesaplaşmalarını ele alıyor.

(İSTANBUL) - Yazar Güneş Altunkaş, yeni romanı "Yedi Günlük Sessizlik" ile dijital çağın yarattığı gürültüye, görünürlük baskısına ve toplumsal sessizliklere dikkat çekiyor. Altunkaş, romanında dijital dünyadan uzaklaşan karakterlerin içsel yüzleşmelerini anlatırken, özellikle kadınların "mecburi sessizliklerine" odaklandığını söyledi.

Modern dünyanın insanı kendi iç sesinden uzaklaştırdığını belirten Altunkaş, "Telefonlar sustuğunda insan en çok kaçtığı şeyle; yani kendisiyle, geçmişiyle ve bastırdığı kırgınlıklarıyla baş başa kalıyor" dedi. Yazara göre romandaki sessizlik bir huzur alanı değil, karakterlerin kendi iç dünyalarına inmeye zorlandıkları sarsıcı bir hesaplaşma zemini oluşturuyor.

Romanın merkezinde yer alan yedi günlük dijital inziva fikrinin, çağın "sürekli görünür olma" baskısına karşı bir direniş olduğunu ifade eden Altunkaş, sosyal medyanın yarattığı sahte mutluluk algısına dikkat çekti. Altunkaş, "Mavi ekranların bize salgılattığı sahte dopaminlerin esiri olmuş durumdayız. Bildirimlerin sustuğu o yedi gün, karakterlerin gerçek hayattan ne kadar uzaklaştıklarını yüzlerine vuran bir aynaya dönüşüyor" diye konuştu.

Toplumsal cinsiyet rollerinin de romanın önemli katmanlarından biri olduğunu söyleyen Altunkaş, Türkiye'de kadınların sessizliğinin çoğu zaman bir tercih değil, toplumsal baskının sonucu olduğunu vurguladı. "Kadınlar bazen susarak hayatta kalmaya, bazen de seslerini duyuramadıkları için o sessizliğin içine sığınmaya zorlanıyor" ifadelerini kullanan yazar, edebiyatın susturulan seslerin yankısı olması gerektiğini belirtti.

Psikolojik realizm ve parçalı kurgu tekniklerinden yararlandığını anlatan Altunkaş, okuru doğrusal bir hikayeden çok, karakterlerin iç dünyasında dolaşan bir labirentin içine çekmeyi amaçladığını söyledi. Yazara göre romanın temel sorusu ise şu: "İnsan kendisinden ne zamandır bu kadar uzak?"

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneş Altunkaş'tan 'Yedi Günlük Sessizlik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:15:13. #7.13#
SON DAKİKA: Güneş Altunkaş'tan 'Yedi Günlük Sessizlik' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.