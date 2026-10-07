Güneş, muhalefetin bölünmüş halinin yerel yöneticileri sahipsiz bıraktığını söyledi - Son Dakika
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Güneş, muhalefetin bölünmüş halinin yerel yöneticileri sahipsiz bıraktığını söyledi

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Güneş, muhalefetin bölünmüş halinin yerel yöneticileri sahipsiz bıraktığını söyledi
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Eski CHP'li vekil Hurşit Güneş, belediye başkanlarının parti değiştirmesiyle ilgili sorunun kişilerin üstüne yıkılmaması gerektiğini söyledi. Güneş, iktidarın muhalefete saldırdığını, muhalefetin bölünmüş olduğunu ve yerel yöneticilerin kendini aciz ve sahipsiz gördüğünü belirtti.

(ANKARA) - Eski CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, belediye başkanlarının parti değiştirmesiyle ilgili "Sorunu birilerinin üstüne yıkacağımıza, konuya kişilerin ötesinde yaklaşmakta yarar var. İktidar muhalefete saldırıyor ama muhalefet de bir türlü kendini toparlayamıyor. Bölünmüş ve dağınık bir halde. Hal böyle olunca yerel yöneticiler kendilerini aciz ve sahipsiz görüyor" dedi.

Eski CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, belediyelere yönelik operasyonlar ve parti geçişlerine ilişkin açıklama yaptı. Güneş, şunları kaydetti:

"İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçişinden Özel'i sorumlu tutacaksak, Aydın ve Afyon başkanlarının AKP'ye geçişinden kimi sorumlu tutacağız? Kılıçdaroğlu'nu mu? Çünkü Aydın'ı aday gösteren de oydu. Eğer öyle ise Çekmeköy, Tuzla ve Beykoz gibi belediye başkanlarının AKP'ye geçişinden kimi sorumlu tutacağız? Bu adayları da İmamoğlu belirledi. Sorunu birilerinin üstüne yıkacağımıza, konuya kişilerin ötesinde yaklaşmakta yarar var. İktidar muhalefete saldırıyor ama muhalefet de bir türlü kendini toparlayamıyor. Bölünmüş ve dağınık bir halde. Hal böyle olunca yerel yöneticiler kendilerini aciz ve sahipsiz görüyor. Çok sayıda yerel yönetici hapiste ve muhalefet onların tutuksuz yargılanmasını sağlayamadı."

Kaynak: ANKA
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