Güney Afrika'da 40 Yıl Esaretten Sonra Doğaya Salınan Son Fil - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Afrika'da 40 Yıl Esaretten Sonra Doğaya Salınan Son Fil

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tek ulusal hayvanat bahçesinde kalan son fil, 40 yıllık esaretin ardından doğaya salındı. Güney Afrikalı hayvan hakları örgütü EMS Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Güney Afrika Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki son fil olma özelliği taşıyan 'Charlie' isimli filin, Limpopo eyaletindeki özel bir doğa rezervine taşınarak doğaya salındığı belirtildi.

21.08.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tek ulusal hayvanat bahçesinde kalan son fil, 40 yıllık esaretin ardından doğaya salındı.

Güney Afrikalı hayvan hakları örgütü EMS Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Güney Afrika Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki son fil olma özelliği taşıyan "Charlie" isimli filin, Limpopo eyaletindeki özel bir doğa rezervine taşınarak doğaya salındığı belirtildi.

Açıklamada, 40 yıl önce Zimbabwe'deki Hwange Ulusal Parkı'ndan Güney Afrika'ya kaçırılarak sirk hayvanı olması için eğitilen Charlie'nin, 2001'den beri tutulduğu bu hayvanat bahçesinden doğaya salınan ilk fil olduğu kaydedildi.

Charlie'nin doğaya salınmasının, fillerin hayvanat bahçelerinde acı çektiğine ve esaret altında tutulmaya layık olmadıklarına dair bilimsel kanıtlar sunulmasının ardından Güney Afrika hükümetiyle yıllardır süren müzakerelerin bir sonucu olduğu vurgulanan açıklamada, filin doğaya uyum sağlaması için gereken desteğin sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca ülkenin yürütme başkenti Pretorya'da yer alan Güney Afrika Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki fil bölümünün de kalıcı olarak kapatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Güney Afrika, Dünya, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 40 Yıl Esaretten Sonra Doğaya Salınan Son Fil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:13:51. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da 40 Yıl Esaretten Sonra Doğaya Salınan Son Fil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement