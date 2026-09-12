Güney Afrika'da göçmen saldırılarında ölen Nijeryalı sayısı 7'ye çıktı

Güney Afrika'da son dönemde Afrikalı göçmenleri hedef alan şiddet olaylarında 2 Nijeryalının daha öldüğü bildirildi.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosluğundan Güney Afrika'da göçmenleri hedef alan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu şiddet olaylarında 2 Nijerya vatandaşının daha yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin "korkunç şekilde öldürüldüğü" ifade edildi.

Güney Afrika'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarında ölen Nijeryalıların sayısının 7'ye yükseldiği bildirilen açıklamada, olaylarla ilgili soruşturmalar başlatıldığı açıklamada kaydedildi.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da, nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Hükümet, ülkeden ayrılmak zorunda kalan Nijerya vatandaşları için bu ülkeden tazminat talep edeceğini bildirirken, Senatoda Nijeryalılara yönelik yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle Güney Afrika ile diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngören önerge kabul edilmişti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara "ülke yasalarına saygı göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.