Güney Afrika'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, biri o sırada yoldan geçen üniversite öğrencisi olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Braamfontein semtinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz saldırganlar, park halindeki bir otomobilde bulunan iki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

Olay sırasında yoldan geçen bir otobüsün içinde bulunan iki üniversite öğrencisi de kurşunların hedefi oldu. Araçta bulunan iki kişi ile öğrencilerden biri olay yerinde hayatını kaybetti.

Johannesburg Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden erkek öğrencinin 18 yaşında ve 2. sınıf öğrencisi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Olay yerinde kampüsü bulunan Witwatersrand Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da olayda travma yaşayan öğrencilere psikolojik destek hizmeti sağlanacağı duyuruldu.