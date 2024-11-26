Güney Afrika'dan İsrail Eleştirisi - Son Dakika
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Güney Afrika'dan İsrail Eleştirisi

Bakan Lamola, İsrail’in saldırılarındaki çocuk ölümlerinin sorumluluğunu sormanın antisemitizm olmadığını vurguladı.

26.11.2024 17:16
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CAPE Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, İsrail saldırılarında ölen sayısız çocuğun sorumluluğunun hesabının sorulmasının, antisemitizm eylemi olmadığını söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya'da, 47. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü programı düzenlendi.

Program kapsamında Özgürlük Parkı Miras Alanı'ndaki anıta Filistin'in ilk Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın anısına plaket çakıldı.

Ayrıca programda düzenlenen törenle, Güney Afrika'nın Filistin davasına katkılarından dolayı, Filistin hükümeti tarafından Bakan Lamola'ya "devlet liyakat nişanı" takdim edildi.

Lamola, törende yaptığı konuşmada, İsrail'e yönelik herhangi bir eleştirinin antisemitizm sayılmasının mümkün olmadığını belirterek "Bir zamanlar İsrail bombalarıyla yıkılan evlerin enkazından çıkan sayısız çocuk cesedinin sorumluluğunu kimin üstlendiğini sorgulamak, bir antisemitizm eylemi değildir. Bu, insanlığın vicdanına derin bir çağrıdır, adalet için bir yakarıştır." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın "Filistin özgürleşmedikçe Güney Afrika özgür sayılmaz" sözünün Güney Afrika'nın Filistin meselesine bakışını özetlediğini belirten Lamola, "Bizim (Filistin) halkıyla dayanışmamız, bazılarının bize inandırmaya çalıştığı gibi geçen yıl başlamadı; başka bir devletin talimatıyla da olmadı." dedi.

Lamola, Filistin meselesinin adil ve eşitlikçi şekilde çözülmesinin, Orta Doğu'da barış ve güvenliğin ön koşulu olduğunu belirterek İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 10 ülkenin katıldığına dikkati çeken Lamola, şu ifadeleri kullandı:

"Divan, soykırım kanıtlarını makul buldu ve geçici tedbirler emretti. Taraf devletler, soykırım ve apartheid suçu gibi uluslararası haksız eylemleri onaylamama sorumluluğuna sahiptir ve soykırımı önlemek için harekete geçmelidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan İsrail Eleştirisi - Son Dakika

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