Güney Afrika'dan Orta Doğu Endişesi

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CAPE Güney Afrika hükümeti, Orta Doğu'da düşmanlıkların ve askeri faaliyetlerin tırmanmasından endişe duyduğunu bildirdi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki düşmanlıkların tırmanmaya devam etmesinden endişe duyulduğu belirtilerek, "Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerinin tırmanmaya devam etmesinden ve İran'ın 1 Ekim'de verdiği yanıttan ciddi şekilde kaygılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Güney Afrika'nın tüm tarafları azami itidale ve gerginliği tırmandıracak her türlü eylemden kaçınmaya davet ettiği belirtilerek, çatışmalardan en çok savunmasız grupların etkilendiği vurgulandı.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ön koşul olduğuna işaret edilen açıklamada, "Güney Afrika, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni tırmanan çatışmayı ele almaya çağırmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasaklamasından üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Yasa dışı eylemler için cezasızlık sürdüğü sürece savaş ve adaletsizlik de devam edecektir" ifadesine yer verildi.