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Güney Afrika, İsrail'e karşı açılan dava kararını sevinçle karşıladı - Son Dakika
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Güney Afrika, İsrail'e karşı açılan dava kararını sevinçle karşıladı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım eylemlerini önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri almasına yönelik çoğunluk kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Güney Afrika, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla dava açmıştı.

Güney Afrika, İsrail\'e karşı açılan dava kararını sevinçle karşıladı
27.01.2024 - 13:03,
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PRETORYA, 27 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da, Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı açılan dava ile ilgili kararını sevinçle karşılayan insanlar, 26 Ocak 2024.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Cuma günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım eylemlerini önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri almasına yönelik çoğunluk kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Güney Afrika, 29 Aralık 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla İsrail aleyhine dava açılması için Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunmuştu. (Fotoğraf: Ihsaan Haffejee/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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