Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in dün Gazze'de insani yardım bekleyen 112 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırısını kınadı.
Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Afrika, insani yardım arayışında olan 112 Filistinlinin katledilmesini ve yüzlercesinin yaralanmasını kınıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu saldırının İsrail'in Uluslararası Adalet Divanına (UAD) bir rapor sunmasından birkaç gün sonra gerçekleştiğine dikkati çekilerek, "Güney Afrika da bu (rapora) yanıt vermeye hazırlanıyor. Bu son vahşet, uluslararası hukukun ve UAD'nin bağlayıcı geçici kararlarının bir başka ihlalidir." denildi.
İsrail'in onlarca yıldır sürdürdüğü "kurumsallaşmış cezasızlık durumu"nun, İsrail'i onlarca yıldır yaptıkları gibi hareket etme cesareti verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak yasal çareler yeterli değil ve uluslararası toplumun artık İsrail hükümetinin hukuka aykırı eylemlerine son vermek için başka önlemler alması gerekiyor. İlk adım, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin koşulsuz ateşkes çağrısıdır. Derhal ve koşulsuz bir ateşkes çağrısı artık ahlaki ve hayati bir zorunluluktur."
İsrail'in dün, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.
UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.
Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.
Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.
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